Em SP, acidente deixa 2 feridos graves na Imigrantes Duas pessoas ficaram gravemente feridas após a colisão entre dois veículos de passeio na Rodovia dos Imigrantes, por volta das 7h30, segundo a concessionária Ecovias. Outra pessoa teve ferimentos leves. O acidente ocorreu na altura do km 16 da pista de descida da rodovia. Um dos veículos trafegava pela pista norte, sentido capital paulista, quando perdeu o controle, atravessou para a pista sentido litoral e atingiu outro veículo. O acidente não causou congestionamento, segundo a Ecovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5x5 e a descida é feita pelas pistas sul da Via Anchieta e Rodovia dos Imigrantes e a subida é feita pelas pistas norte das duas rodovias. Por volta das 9h30 não havia pontos de lentidão nas estradas. Na última hora, 2.802 veículos desceram a serra em direção ao litoral. No sentido capital, a concessionária registrou a passagem de 4.170 veículos.