Em SP, acidente mata 1 e bloqueia Cebolão por 5 horas Um acidente ocorrido ontem, por volta das 21h30, bloqueou por cerca de cinco horas a alça de acesso da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, à Marginal do Pinheiros, região do Cebolão, na zona oeste de São Paulo. O caminhoneiro Dorival José Pires, de 50 anos, perdeu o controle do veículo e bateu na mureta, o que provocou o tombamento da carreta na subida da alça. O homem morreu no acidente.