Em SP, acidentes aumentaram 4,3% em relação a 2006 O número de acidentes em rodovias do Estado de São Paulo aumentou 4,3% em relação ao feriado de Independência do ano passado, segundo balanço da polícia rodoviária estadual. O balanço da Operação Independência 2007, realizada pelo Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar em conjunto com o DER, Dersa, Artesp e Concessionárias, entre quinta-feira e ontem, registrou a ocorrência de 1.222 acidentes em todo o Estado. Nesses acidentes, 844 pessoas ficaram feridas e 58 morreram. Dessas vítimas fatais, nove (cerca de 15%)foram atropeladas. Em comparação com 2006, os índices apresentaram acréscimo de 4,3% de acidentes, 28,8% de vítimas feridas e 17,7% de mortes. Durante a operação também foram realizadas 14 prisões em flagrante delito e 12 capturas, apreensão de seis armas ilegais e recuperação de 14 veículos.