Em SP, ao menos 180 clandestinos

Somente na capital, há pelo menos 180 lojas e depósitos clandestinos de fogos de artifício, segundo estimativa da Associação Brasileira de Pirotecnia (Assobrapi). "É mais provável que elas estejam em áreas residenciais, que chamam menos a atenção dos fiscais", avaliou o vice-presidente da Assobrapi, Eduardo Tsugiyama. De acordo com a Divisão de Produtos Controlados da Polícia Civil, apenas cerca de 80 estabelecimentos são autorizados a vender e armazenar fogos de artifício na capital.

Em todo o Estado, há apenas três fábricas autorizadas pelo Exército a produzir fogos de artifício - nenhuma fica na capital, ou na região do ABC paulista. "Se há outras, especialmente em região residencial, são clandestinas", disse o coronel Cesar Augusto Moura, subchefe do Estado Maior do Comando Militar do Sudeste. "Antes de autorizar, nós verificamos infraestrutura, armazenamento, quantidade do que vai ser produzido, para onde exporta, de onde importa e como transporta." A cada quatro meses, segundo Moura, equipes do Exército realizam vistorias nas fábricas.

O número de fábricas clandestinas, segundo a Assobrapi, começou a aumentar na cidade a partir da década de 1990, com o endurecimento da legislação municipal e estadual - hoje, lojas que vendem e armazenam produtos devem obedecer a regras rígidas. Devem ter extintores de incêndio a cada 10 m², números contados de foguetes, bombas e rojões dividas por caixas. Ilegais recebem multa de até R$ 4 mil e podem ser interditados. "A lei ficou dura, então os clandestinos surgiram. Em 1970, havia mais de mil lojas legalizadas só na capital. Com o endurecimento, e como a demanda não diminuiu, os clandestinos se multiplicaram", disse Tsugiyama. Hoje, apenas 60 lojas estão credenciadas pela Associação a atuar na capital.

O secretário de Controle Urbano, Orlando Almeida, defende a legislação. "As regras procuram garantir a segurança da população", disse Almeida. "Por mim, deveriam até ser mais duras. O certo seria não comercializar no município."

OUTROS DESASTRES

28 de janeiro de 1995

Tragédia em Pirituba

Quase três toneladas de fogos de artifício explodiram em uma loja no bairro de Pirituba, zona oeste de São Paulo, matando 15 pessoas. O acidente destruiu um quarteirão, onde havia uma agência dos Correios, uma locadora de vídeo, um ferro-velho e residências.

11 de dezembro de 1998

64 mortos

Uma fábrica de fogos de artifício localizada em Santo Antônio de Jesus, cidade do interior da Bahia, explodiu, matando 64 pessoas. Apesar de ter certificado do Exército que liberava o funcionamento, a empresa não tinha instalações adequadas para o armazenamento de fogos de artifício.

7 de outubro de 1999

Destruição na Baixada

Incêndio em uma loja do Max Shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou seis mortos. Além de fogos de artifício, o local vendia armas e munição.

19 de fevereiro de 2000

20 feridos

Estoque clandestino de pólvora causou a explosão de duas lojas de fogos de artifício em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e 30 lojas e seis casas próximas foram atingidas.