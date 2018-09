Em SP, Aricanduva transborda e bairros estão em alerta O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou as subprefeituras de Aricanduva e Formosa, da Penha e de Itaquera em estado de alerta por volta das 17h15 de hoje. As fortes chuvas que atingiram a região causaram transbordamento do Rio Aricanduva na altura da Avenida Aricanduva com a Avenida Itaquera.