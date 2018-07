Em SP, Av. dos Bandeirantes terá reforma 'modesta'

Mesmo assim, o projeto está sendo chamado de a "maior intervenção dos últimos 30 anos". "Os projetos anteriores trabalhavam com a hipótese de transformar a Avenida dos Bandeirantes em uma via expressa. Agora, queremos uma importante via de ligação, só que para os automóveis", diz o secretário de Coordenação das Subprefeituras, Ronaldo Camargo.

Agora a aposta é na conclusão da extensão da Avenida Roberto Marinho até a Rodovia dos Imigrantes, um projeto de cerca de R$ 2,9 bilhões. "Achamos mais adequado jogar os esforços na Roberto Marinho para fazer a licitação sair", diz Camargo.

As ações na Bandeirantes serão basicamente de recuperação do asfalto, canteiros e calçadas. Cerca de 50% dos oito quilômetros de extensão da via passarão por um processo de recapeamento. Será realizado serviço de drenagem - na tentativa de aumentar a durabilidade do asfalto. A Prefeitura também promete recuperar os canteiros centrais e as calçadas. "É uma reforma bem mais modesta do que aquela pensada há seis, sete anos, até por conta da reforma das Marginais e da conclusão do Rodoanel. Mas é uma realidade", disse o prefeito Gilberto Kassab (DEM).

Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram que no horário de pico da manhã o número de caminhões por hora baixou 39%, de 2.389 para 1.457. À tarde, a redução foi de 51,3% (2.852 para 1.389). Alguns moradores, no entanto, consideram que o tráfego de caminhões foi substituído pelo de carros, o que voltou a carregar a via. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.