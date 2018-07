Em SP, Avenida 23 de Maio é liberada após 5 horas A Avenida 23 de Maio, em São Paulo, foi liberada às 16h48 de hoje. A pista sentido Santana da via havia sido interditada ao meio-dia após uma carreta que transportava um contêiner tombar na altura do Viaduto General Marcondes Salgado, região do Parque do Ibirapuera, zona sul da cidade. O veículo atingiu um motociclista, que sofreu ferimentos graves nas pernas. O condutor da carreta cometeu duas infrações. O tráfego de caminhões na avenida é proibido de segunda a sexta-feira das 6 às 21 horas, exceto se tiver autorização especial, o que não é o caso desse motorista. Além disso, o veículo estava com altura acima do permitido. Cada infração prevê multa de R$ 127,69 e cinco pontos na carteira de habilitação. Por conta da interdição, o Corredor Norte-Sul - formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães - apresentou cerca de 4 quilômetros de congestionamento no sentido Santana durante boa parte da tarde.