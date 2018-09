Em SP, bairros Ipiranga e Jaçanã entram em alerta

De acordo com imagens de radar, chovia forte entre as zonas leste, norte e a região central da cidade, principalmente entre os bairros da Mooca, Aricanduva/Formosa, Vila Prudente, Vila Maria, Vila Guilherme, Santana, Limão, Casa Verde, Consolação e Sé. No restante da zona norte e na zona sul, entre Ipiranga e Vila Mariana, chovia com intensidade moderada. Na zona oeste, chovia fraco com pontos moderados.

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, registrou rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora. Moradores relataram queda de granizo na região de Santana, na zona norte, próximo à estação de metrô Carandiru, por volta das 14h40. Conforme os meteorologistas do CGE, a tendência é a de que as chuvas atinjam outras regiões da capital, ainda com intensidade forte, até o início da noite.