Em SP, 'bico oficial' vai pagar mais do que a PM Trabalhar no horário de folga poderá ser mais lucrativo para parte dos policiais militares do que cumprir o expediente normal se o prefeito Gilberto Kassab (sem partido) aprovar o reajuste do valor pago aos soldados, cabos e sargentos que atuam na Operação Delegada, apelidada de bico oficial. Especialistas na área da segurança definiram a situação como "absurda". Procuradas pela reportagem, a PM e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não se manifestaram.