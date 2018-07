Em SP, blitz da Lei Seca autua 44 motoristas no fim de semana

Na últimas quatro madrugadas, policiais militares do 34º Batalhão realizaram em diversos pontos da capital paulista a blitz da Lei Seca, a chamada Operação Direção Segura, com o objetivo de coibir a perigosa mistura álcool e volante por parte dos motoristas. Segundo balanço da Polícia Militar, 251 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Destes, 28 estavam com taxa entre 0,11 e 0,29 mg de álcool por litro de ar expelido. Autuados, estes motoristas pagarão uma multa de R$ 957,20 e correm o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses. Outros 16 motoristas apresentavam nível superior a 0,30 mg, o que lhes custou encaminhamento até a delegacia. Neste caso, além de pagar a multa, o infrator responde criminalmente, podendo perder a CNH e pegar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos de reclusão. O acusado só é liberado para responder em liberdade após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200. Perseguição O cirurgião plástico Wagner José Magosso de Camargo, de 55 anos, foi preso no domingo depois de passar quase 50 minutos fugindo na contramão de um cerco policial pelas ruas do Brooklin, zona sul de São Paulo. O teste do bafômetro indicou 0,46 miligrama de álcool por litro de ar expelido - mais de quatro vezes o limite estabelecido pela lei seca, em vigor desde junho em todo o território nacional. Aos policiais, o médico negou ter ingerido bebidas alcoólicas. A perseguição começou às 14h31. Policiais militares que estavam em patrulhamento pela Rua Arizona avistaram Camargo pilotando uma motocicleta com a placa levantada. "Fomos atrás dele, demos sinal de sirene, mas ele continuou acelerando", disse o soldado Gilson dos Santos, da 4ª Companhia do 12º Batalhão. Acuado, o médico passou a trafegar na contramão. "Sorte que era domingo e estava chuvoso", comentou o PM. Ao chegar à Rua Conceição de Monte Alegre, Camargo foi cercado pelas viaturas. Chegou a dar sinais de que iria se entregar, mas assim que os policiais desceram e se aproximaram, ele ligou a moto e voltou a partir em alta velocidade. O médico só foi detido depois de bater na lateral esquerda de uma viatura da PM, na esquina das Ruas Kansas e Ribeiro do Vale. O médico não se feriu. Com a permissão de Camargo, o teste do bafômetro foi realizado no próprio local da batida. Em seguida, Camargo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), onde seria submetido a um exames. A motocicleta foi devolvida, mas a carteira de habilitação dele ficou retida. No 96º DP (Brooklin), o cirurgião foi autuado por desobediência, direção perigosa e embriaguez na condução de veículo automotor. Entre as 21 horas de sábado e a 1 hora de ontem, a Operação Direção Segura da PM abordou 68 motoristas na capital. Ao todo, 26 pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro e apenas uma foi conduzida à delegacia por embriaguez ao volante.