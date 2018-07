Em SP, bloco de meninos de rua mistura folia e protesto Faixas, batuques e gritos de ordem. O carnaval para os meninos de rua de São Bernardo não é só folia, mas também conscientização e protesto. Há 17 anos percorrendo o centro da cidade, o Bloco Eu Reconheço o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eureca) virá este ano, em desfile marcado para amanhã, com o enredo "Caminhos Alternativos da Mídia", destacando a importância dos meios de comunicação na divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "Falaremos sobre os maus-tratos a jovens que estampam as páginas dos jornais, reforçando a importância do ECA no respeito à integridade da juventude", antecipou o educador Sidnei Pereira de Almeida, um dos organizadores do bloco. "Este ano também articulamos o ato com entidades de São Vicente e Campinas, unindo diferentes setores a uma mesma causa." No Bloco Eureca, são as crianças e adolescentes carentes que criam o enredo do desfile e organizam toda a folia. A meninada dá início às atividades no segundo semestre do ano anterior ao carnaval, preparando as alegorias e ensaiando a bateria. "Os meninos treinaram bastante. Tenho certeza de que o desfile será um show!", anima-se Almeida. Os participantes do bloco, cuja adesão é gratuita, contarão com camisetas personalizadas do evento. "Cada instituição vestirá uma camiseta de cor diferente, formando o arco-íris da solidariedade." A folia que percorre as ruas do centro de São Bernardo do Campo também marcará presença este ano em São Vicente, Guarulhos e Campinas, revelando o crescimento do bloco e do compromisso que ele desperta no atendimento de crianças e adolescentes. O Eureca costuma abordar temas como fome, violência, discriminação racial, exploração sexual e do trabalho infantil e direitos humanos. Em São Bernardo, a concentração para o desfile está marcada para as 12h, no Espaço de Convivência do Projeto Meninos e Meninas de Rua, que fica na Rua Jurubatuba, 1.610, no centro da cidade. O evento deve contar com a participação de 2.500 crianças, adolescentes, famílias, comunidades atendidas e pessoas comprometidas com a infância e juventude. Depois do desfile, que terminará por volta das 17h, haverá um ato solene na Igreja Matriz de São Bernardo.