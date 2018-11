Em SP, caixa eletrônico é furtado de agência do BB

Um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil na Avenida Professor Francisco Morato, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, foi levado na madrugada desta sexta-feira, 4, por criminosos. Os suspeitos quebraram o vidro do estabelecimento, entraram e removeram o equipamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma Parati verde, que teria sido usada no crime, foi encontrada a cerca de 70 metros da agência, na Rua Manuel Jacinto. Após abandonar esse veículo, os acusados teriam fugido em um Corsa. Até o momento, ninguém foi preso. O valor do dinheiro existente no caixa será apurado pelo BB.