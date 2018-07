Em SP, Câmara retira nome de general de viaduto

A proposta de 2006, de autoria do ex-prefeito José Serra (PSDB), deve passar por nova votação na próxima semana. Depois o texto segue para sanção do prefeito Gilberto Kassab. General linha dura do regime militar, "Miltinho", como era conhecido, comandou o Centro de Informações do Exército, perseguiu guerrilheiros no Araguaia e teria conduzido sessões de tortura na "casa da morte" de Petrópolis, no Rio.

O pedido de retirada de seu nome do viadutos sobre a Marginal do Tietê foi feito a Kassab por políticos do PCdoB, que passaram a integrar o governo a partir de fevereiro. Associações de ex-presos políticos faziam a mesma solicitação à Prefeitura desde 1995. "Hoje é dia de festa para a democracia", comemorou o vereador Jamil Murad (PCdoB).

Os quatro contrários ao projeto foram Agnaldo Timóteo (PR), Toninho Paiva (PR), Quito Formiga (PR) e Átila Russomano (PP). "Essa mudança é pura frescura. Houve excessos no regime como há até hoje", disse Timóteo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.