Em SP, CET interdita faixa da Ligação Leste-Oeste

Durante o período, serão implantadas rotas alternativas para os motoristas que utilizam a Ligação Leste-Oeste com destino à Avenida 23 de Maio e a zona leste. Os motoristas provenientes da Lapa, na zona oeste, via Elevado Costa e Silva, deverão sair à direita no acesso ao Largo do Arouche pela Rua Sebastião Pereira, passar pelo Largo do Arouche e entrar na Rua do Arouche, seguir até a Praça da República, entrar na Avenida São Luís, seguir pela Rua Maria Paula. A partir daí os veículos com destino à Avenida 23 de Maio deverão seguir pela Rua Asdrúbal do Nascimento e os veículos com destino à Zona Leste deverão seguir em frente pelo Viaduto Dona Paulina, Praça João Mendes e Rua Tabatinguera até o Viaduto de acesso à Avenida Radial Leste.

Já os motoristas provenientes das Avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo, via Rua da Consolação, deverão sair à direita na Rua Fernando de Albuquerque, entrar à esquerda na Rua Augusta, entrar à direita novamente na Rua Peixoto Gomide, entrar à esquerda na Rua Barata Ribeiro, contornar a Praça 14 Bis e seguir pela Rua Manoel Dutra, entrar à esquerda na Rua João Passalaqua e à direita no acesso à Ligação Leste-Oeste.

Em razão da implantação dessa rota alternativa, a Rua Barata Ribeiro passará a ter sentido único de circulação da Rua Peixoto Gomide para a Rua Doutor Penaforte Mendes; e a Rua Barbosa Rodrigues terá seu sentido de direção invertido entre a Rua Peixoto Gomide e a Rua Frei Caneca. A CET recomenda aos motoristas que se atentem à sinalização de orientação de desvio e a eventuais movimentações de máquinas e equipamentos relativos à obra.