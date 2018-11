Em SP, ciclofaixa passa no domingo a funcionar até 16h A Ciclofaixa de Lazer, via exclusiva que liga parques da zona sul e oeste de São Paulo aos domingos, terá seu horário ampliado em duas horas a partir deste domingo: passará a funcionar das 7 às 16 horas - antes, funcionava até as 14 horas. No mesmo dia, ganhará mais sete quilômetros e passará a ir até o futuro Parque do Chuvisco, no Campo Belo.