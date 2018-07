Em SP, circulação de fretados será limitada na Paulista A Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo restringirá a circulação de ônibus fretados nas principais avenidas da cidade. A medida, planejada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e São Paulo Transporte (SPtrans) - empresa que gerencia o transporte público municipal -, começará a ser implementada em dois meses. Já está definido que a restrição será adotada na Avenida Paulista, por onde passam cerca 200 veículos do tipo em horário de pico. Segundo a Secretaria, a circulação de ônibus fretados pelos 2,8 quilômetros da Paulista será ?restringida ao mínimo necessário?, com o deslocamento dos veículos para vias alternativas. As ruas paralelas, como a Alameda Santos, terão um limite de ônibus por hora para que não haja sobrecarga. Além de estabelecer horários para o tráfego de fretados, a Prefeitura promete criar pontos específicos de parada para evitar congestionamentos. A restrição nas Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek está nos planos. A fiscalização das novas regras será reforçada com a instalação do sistema de GPS nos ônibus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.