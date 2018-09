Em SP, compensação ambiental pode agilizar Rodoanel O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), confirmou hoje que a Secretaria do Meio Ambiente estuda um pacote de compensações ambientais para agilizar a concessão de licenças para obras do governo estadual. Segundo o governador, a iniciativa terá como um dos alvos o Trecho Norte do Rodoanel, que, de acordo com o projeto atual, passaria próximo da Serra da Cantareira.