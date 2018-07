Em SP, congestionamento só perto do Sambódromo Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o total de vias congestionadas na capital paulista às 23h era de 3 quilômetros, quase todas concentradas no entorno do Sambódromo, no Anhembi, exatamente no horário previsto para o início do primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. A Ponte das Bandeiras, a Praça Campo de Bagatelle, a Avenida Otto Baumgart e a pista local da Marginal do Tietê, todas na região do Sambódromo, representam problemas para o motorista que não pretende assistir ao carnaval e devem ser evitadas, recomenda a CET.