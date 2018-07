Em SP, Congonhas terá ligação com Metrô em 2013

O governador Alberto Goldman reforçou ontem que não houve nenhuma mudança em relação aos planos para essa linha por causa da exclusão do Estádio do Morumbi da Copa de 2014 - a licitação para a obra deverá ser concluída no fim deste ano. "Não teve nenhuma alteração no cronograma da obra. Até porque não sabemos exatamente quais são as mudanças que teríamos em função da aceitação ou não do Morumbi."

A linha será construída no formato de um monotrilho - que circula na superfície - e terá 21,5 quilômetros de extensão. Dessa forma, a construção pode ser mais rápida e barata.

Ela vai ter início na Estação Jabaquara do Metrô e seguirá por vários bairros, incluindo Brooklin, Morumbi e Paraisópolis. Haverá conexões com as linhas 1, 4 e 5 do Metrô e com a Linha 9 - Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Os investimentos serão divididos entre Estado (R$ 1,5 bilhão) e Prefeitura (R$ 334 milhões), existindo ainda complementação da Caixa Econômica Federal. "São empréstimos. Ninguém está dando dinheiro para a gente. Vamos devolver e com juros", disse o governador, que voltou a criticar a ausência de investimentos do governo federal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.