Em SP, direção da Sé quer tirar sem-teto das escadarias

Segundo o cônego Walter Caldeira, cura que administra o dia a dia da catedral, a ajuda de guardas-civis metropolitanos tem sido fundamental para manter os moradores de rua longe das escadarias. Uma base móvel da Guarda Civil Metropolitana (GCM) tem ficado 24 horas estacionada ao lado da catedral. E, ao avistarem algum sem-teto, guardas municipais indicam os serviços públicos a serem procurados, como as tendas e restaurantes de R$ 1, além de orientá-los a se sentarem nos bancos.

"É preciso que haja respeito. Lugar de sentar é no banco. Degrau serve para passagem", explica Caldeira, que há cerca de um ano saiu da Paróquia Cristo Rei, no Tatuapé, para ir para a Sé. "Não queremos os pobres longe. Queremos os pobres dignamente cuidados, tratados, não jogados nos cantos, urinados, defecados, sujos."

Ameaças

Às 7 horas, diariamente, os funcionários da catedral começam o trabalho de limpeza das escadarias. Essa rotina, segundo o cônego Walter Caldeira, é necessária para limpar "a urina e demais necessidades" feitas por sem-teto que dormem nos degraus da igreja durante a noite. A medida acabou causando ameaças, em novembro do ano passado. "Nossos funcionários foram ameaçados de morte por tirarem eles da porta de manhã cedo. Com facão, pedaços de pau, cachorros."

Com ajuda da Prefeitura, que passou a entrevistar os moradores de rua que dormiam no local com o objetivo de encaminhá-los a programas sociais ou albergues, "os bandidos deixaram de frequentar o local", segundo o cônego. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.