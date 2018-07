Em SP, duas cidades estão em alerta por baixa umidade Duas cidades do interior paulista registraram hoje umidade relativa do ar abaixo de 20%. Em Votuporanga, no norte do Estado, o índice atingiu 14% e em Presidente Prudente, na região oeste, 19%. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esses foram os níveis mais baixos de umidade registrados hoje no Estado. Na capital paulista, a umidade relativa do ar ficou em 47% no meio da tarde.