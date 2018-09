Em SP, Dutra é liberada após carga ser retirada da pista A pista no sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra foi completamente liberada para o trânsito no fim desta manhã. No começo da manhã, por volta das 7h30, um caminhão tombou no quilômetro 27 da via, na altura de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo, espalhando a carga na pista. Duas pessoas ficaram feridas no acidente, mas passam bem. A interdição total da pista no sentido Rio causou cerca de 13 quilômetros de congestionamento. Às 12h30 ainda havia reflexos do acidente na rodovia.