Em SP, espera em unidades chega a 3 meses Quem precisa agendar consulta na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Fernanda, zona sul de São Paulo, deve madrugar: às 7 horas, já há uma fila enorme. Segundo uma funcionária, para cada região - cada médico da UBS é responsável por um conjunto de ruas do entorno - há cerca de 10 vagas por dia para clínico-geral, especialidade mais procurada. O mesmo problema ocorre na UBS Paulo VI, na zona oeste: são marcadas por dia apenas 14 consultas com o único clínico-geral. O paciente deve chegar antes das 7 horas para tentar marcar consulta para dezembro. Antes disso, não há horários.