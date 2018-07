Em SP, 'esqueleto' de edifício vai virar hospital

No local, a empresa vai instalar, com recursos próprios, uma nova unidade de saúde, que será batizada de Hospital 23 de Maio - o valor do investimento não foi revelado. Ontem, as primeiras telas de proteção para a finalização do edifício já foram montadas. A previsão de entrega do edifício remodelado é 2013.

As obras no imóvel foram paralisadas pela última vez em 2000, ano em que a Unimed São Paulo foi liquidada extrajudicialmente e deixou o esqueleto deteriorando-se no local, que abrigaria um hospital daquela operadora de plano de saúde. Antes disso, entretanto, o prédio pertenceu a outros dois grupos da área médica e também foi motivo de disputa judicial por falência das controladoras - o edifício chegou a ir duas vezes a leilão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.