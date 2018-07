Em SP, Estação Vila Prudente do Metrô abre no sábado

Trata-se da 13ª parada do ramal, que ainda deverá contar, nas próximas semanas, com a Estação Tamanduateí. O funcionamento na Vila Prudente será em operação assistida, entre as 10 horas e 15 horas. O período reduzido serve para que sejam feitos ajustes em trens, plataformas e portas de plataforma - a estrutura de vidro que protege os usuários no embarque e desembarque. Inicialmente, os trens passarão direto pela Estação Tamanduateí.

A estimativa é a de que 66 mil pessoas utilizem o novo terminal quando o horário de operação for integral. Essa quantidade somada ao que entrará na rede com a inauguração da Tamanduateí - que fará a conexão com a Linha 10 - Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) - deverá carregar ainda mais a Linha 2, que começou a funcionar em 1991, com quatro estações no trecho Paraíso-Consolação.

Antes considerado o ramal mais confortável, ele já sofre com a superlotação e chega a transportar quase 500 mil passageiros por dia. Procurado, o Metrô informou que o ramal foi projetado para atender a demanda e "o ingresso de novos passageiros não vai sobrecarregar a linha". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.