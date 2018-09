Em SP, Estrada do M'Boi Mirim é liberada após acidente A Estrada do M''Boi Mirim, em São Paulo, foi liberada após um acidente, no começo desta manhã, com uma van escolar, que colidiu com um caminhão na esquina da Rua Roberto Selmi Dei com a pista no sentido centro da M''Boi Mirim. O acidente deixou 13 feridos - a maioria crianças. Elas tiveram ferimentos leves. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da via foram bloqueadas as 6h10 e liberadas mais de duas horas depois.