Em SP, faixas do Rodoanel são liberadas após acidente As faixas da alça de acesso do Rodoanel foram liberadas no fim desta manhã, após um acidente ocorrido no início do dia. Uma carreta carregada com farelo de soja tombou, por volta das 7 horas, no Rodoanel, no sentido Régis Bittencourt, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O veículo tombou no quilômetro 15. Parte da carga caiu na pista. Ninguém ficou ferido.