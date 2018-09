Em SP, falha causa lentidão na Linha 11 da CPTM

As equipes de manutenção continuavam trabalhando no local por volta das 14 horas para normalizar a operação, segundo a CPTM. Os usuários estão sendo orientados pelo sistema de som dos trens e estações. De acordo com a companhia, a circulação dos trens foi normalizada com o fim do horário de pico, por volta das 9h30, período de maior circulação de pessoas, quando os trens devem ter menor intervalo entre si.