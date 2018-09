Em SP, festa do Dia do Trabalho será na Barra Funda A comemoração do Dia do Trabalho por cinco centrais sindicais, no 1º de maio, ocorrerá este ano em novo local na capital paulista. Antes realizado na Praça Campo de Bagatelle, no bairro de Santana, o evento será organizado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, entre os viadutos Pompeia e Antártica. A mudança ocorre por conta da realização da terceira etapa da Fórmula Indy, na região do Sambódromo do Anhembi, próximo à praça Campo de Bagatelle.