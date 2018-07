Em SP, garoto é encontrado após ficar perdido em mata

Quando chegou à casa dos pais, os bombeiros e policiais militares ainda vasculhavam a área da Cachoeira da Fumaça, uma reserva de Mata Atlântica no município de Ibiúna, onde ele desaparecera. Foram usados cães farejadores, sem sucesso. Um helicóptero da Polícia Militar (PM) estava sendo preparado para entrar nas buscas. Felipe foi recebido com festa pelos familiares e amigos que, desde o desaparecimento, estavam empenhados na busca. "Nem eu, nem a mãe dele conseguimos dormir desde domingo", dizia o padrasto, Antonio Joventino da Silva.

Silva pescava com o grupo de amigos no Rio Verde, no entorno do Parque Estadual do Jurupará, quando Felipe se levantou e disse que ia comer alguma coisa. "Ele pegou um caldeirão para levar ao fogo e foi para cima da ribanceira. Quando dei conta e perguntei, ele já não estava mais ali". O grupo passou a noite na mata sem conseguir pistas do rapaz. Ontem pela manhã, o padrasto pediu ajuda para a PM. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência e as buscas, iniciadas à tarde, foram suspensas à noite, mas retomadas na manhã de hoje.