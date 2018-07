Em SP, Granja Julieta tenta barrar verticalização

Após ter o pedido de alvará indeferido em dezembro pela Secretaria do Verde, o empreendimento ganhou autorização em fevereiro e já colocou os 96 apartamentos de até 214 metros quadrados à venda. O governo municipal argumenta ter feito uma investigação geológica no terreno, onde os moradores dizem que existia o Córrego Maria Joaquina. É nesse espaço de quase 20 mil m² que havia a reivindicação do bairro para a construção de um parque linear. Após dois meses de análises, porém, técnicos da Secretaria da Habitação e do Verde dizem ter constatado que não havia nenhum curso d?água no local e, por isso, o empreendimento da Esser New York foi liberado.

Mas os moradores da Rua Alceu Maynard Araújo afirmam que técnicos da Subprefeitura de Santo Amaro chegaram a conversar com eles, em setembro de 2008, sobre a implementação do parque no terreno onde será erguido agora o condomínio. Os moradores também têm fotos que mostram um córrego que passava em 2008 ao lado do muro do futuro conjunto. "Foi aterrado pela empreiteira logo que a Prefeitura informou que poderia fazer ali um parque linear. Foi um crime ambiental. Essa área das torres sempre ficava alagada durante as chuvas. Como não havia córrego?", questiona Rosália Dornelles, de 67 anos, moradora há três décadas no bairro.

Conflito

A polêmica também chegou ao Ministério Público Estadual e à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Enchentes da Câmara Municipal. Os vereadores Gilberto Natalini (PSDB) e Adilson Amadeu (PTB) pediram que a Secretaria de Habitação reveja a concessão de alvará à obra.

A Secretaria do Verde, por sua vez, diz que foi aberto apenas um protocolo para investigar as possíveis áreas da cidade que poderiam virar parques. Como foi constatada a inexistência do córrego no terreno da Granja Julieta, a área não foi transformada em parque.

O governo diz ainda que não houve aterramentos na região e o caso reflete apenas a reclamação de vizinhos do Condomínio Champs Elysées, cuja vista para uma área verde, a Praça Leon Feffer, vai desaparecer com a construção do Jardim de Provence. Presente no protesto, o advogado Maurício Ozi, da Esser, deu a mesma justificativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.