Em SP, homem desce de torre da Eletropaulo após 3h O homem que subiu hoje, por volta do meio-dia, em uma das torres da Eletropaulo na pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul, foi retirado pelos bombeiros por volta das 15 horas. Meia hora depois, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, seguia interditada.