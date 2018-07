Em SP, homem é atirado no Rio Pinheiros após assalto Um auxiliar de escritório sofreu um sequestro relâmpago na manhã de hoje na zona sul de São Paulo. A Polícia Militar (PM) foi chamada e socorreu o homem ao lado do Rio Pinheiros, na Marginal do Pinheiros, informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).