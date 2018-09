Em SP, homem é preso ao entrar com faca em Fórum Luís Antônio Felisbino, de 33 anos, foi preso na tarde de ontem após entrar no Fórum de Cravinhos (SP) com uma faca na cintura. Ele tinha uma audiência de separação na 2ª Vara e chegou a dizer à polícia, depois, que mataria a ex-mulher Luciana Cristina de Souza, de 32 anos.