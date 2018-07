Em SP, homem tenta usar documento falso e é preso Um homem foi preso em flagrante, ontem, dentro de um shopping center em Campinas, no interior de São Paulo, no momento em que tentava pagar compras usando documentos falsos. Com o homem foram apreendidos 12 cartões de crédito, um cartão de supermercado e um documento de identidade (RG), todos em nomes de terceiros, mas com suas fotos.