Em SP, jovem trancado em quarto morre de fome

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a mãe do garoto, de 37 anos, foi presa na residência, por volta das 22 horas. Ela é suspeita de maus-tratos e será investigada pela polícia. Foi ela que acionou a polícia ao encontrar o filho morto.

Um frasco de remédio usado para combater carrapatos também foi apreendido na casa. Segundo a SSP, os policiais militares encontraram em um cômodo da residência restos de comida no chão e um cheiro de mofo muito forte. O adolescente, já morto, estava caído e apresentava sinais claros de desnutrição.

Uma outra filha da mulher presa, de quatro anos, que também apresenta sinais de maus-tratos, foi entregue a parentes. Testemunhas relataram que mulher demonstrava um comportamento estranho desde a morte do segundo marido e que passou a agredir os filhos e não saía de casa. Além disso, ela não aceitava ajuda nem mesmo do pai do adolescente, que alega ter sido impedido de visitar o filho.