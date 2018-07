Em SP, ladrão fura bloqueio, despista helicóptero e foge

Os crimes começaram às 19h30 de terça-feira. Armado, o ladrão aproveitou o momento em que uma administradora abriu o portão automático de casa para rendê-la. "Ele entrou na garagem calmamente, como se fosse um amigo da família", contou o marido da vítima, um advogado de 39 anos que pediu para não ser identificado. Mesmo solto, o cachorro da família não reagiu. Além do casal, estavam no imóvel o filho deles, um bebê de 10 meses, e a babá da criança, de 41 anos. O ladrão exigia dinheiro. Diante de negativas, recolheu equipamentos eletrônicos.

Ao passar pela rua, PMs estranharam o portão da casa aberto, tocaram a campainha e foram recebidos pelo advogado. Por medo, ele negou haver problemas e voltou para a casa. Os PMs estranharam e pediram reforço. A casa foi cercada, viaturas bloquearam o quarteirão e um helicóptero passou a sobrevoar o local.

Após 40 minutos de negociação, o assaltante decidiu fugir. Ele entrou na Pajero do advogado, levando-o como refém. "Ele saiu de ré. Os policiais não atiraram por causa do refém", explicou o capitão da PM Wantuil Andrade. Enquanto o veículo deixava a garagem, o advogado abriu a porta e saltou. O criminoso seguiu em frente, bateu em duas viaturas da PM, atingiu um Citroën C3 que estava estacionado e seguiu em direção à Avenida Jornalista Roberto Marinho. Após 4 km, parou a Pajero em um semáforo, desceu, roubou um Palio e não foi mais visto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.