Em SP, ladrões atacam entre ambulantes na Marginal Criminosos têm se misturado a vendedores ambulantes para assaltar motoristas na Marginal do Pinheiros, região do Morumbi, em São Paulo. A Polícia Militar identificou o problema em dois trechos e reforçou a vigilância na segunda-feira. Nos últimos quatro meses, dez casos chegaram às delegacias. Os números podem ser maiores porque muitas vítimas preferem não registrar queixa. Também há episódios em que menores quebram o vidro do veículo para roubar bolsas, celulares e carteiras. Uma pessoa foi presa.