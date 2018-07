Em SP, Largo da Batata só fica pronto no meio de 2011

Assinado pelo arquiteto Tito Lívio Fracino, o projeto de reconversão urbana do Largo da Batata é de 2001. Orçada em R$ 67 milhões, a obra só começou em agosto de 2007, com conclusão prevista para outubro de 2009. Hoje, o valor da obra não sai por menos de R$ 100 milhões e o prazo, estendido para dezembro de 2010, foi novamente prorrogado, desta vez, diz o gerente de Obras da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), Norberto Duran, por "problemas com desapropriação". "Alguns casos ainda estão na Justiça", explica.

Imóveis estão sendo desapropriados para a construção de uma esplanada, que vai do Largo da Batata até o Largo de Pinheiros. Já para o aumento de 49,25% nos gastos, a justificativa são os reajustes mensais da obra.

A revitalização contempla ainda novo traçado da Avenida Brigadeiro Faria Lima, calçadões com acesso controlado nas Ruas Pedro Cristi, Martim Carrasco e um trecho da Cardeal Arcoverde, além da construção de uma estação intermodal na Rua Capri, que integrará o terminal de ônibus com a estação Pinheiros da Linha Amarela do Metrô e a Linha Esmeralda da CPTM. Até o fim do ano, Duran afirma que entregará a Faria Lima reconfigurada, o trecho da esplanada até a Rua Fernão Dias e o terminal de ônibus. "Todo o entorno do Largo da Batata ficará para o primeiro semestre de 2011."

No canteiro de obras, trabalhadores dizem que prazos não serão cumpridos. "O foco agora é o terminal de ônibus. Concluiremos a reconfiguração da Faria Lima para facilitar o trânsito e o resto ficará parado", disse um funcionário da empreiteira carioca Christiani-Nielsen, que não quis ser identificado. Procurada, a empresa não comentou. As informações são do Jornal da Tarde.