Em SP, Linha 5-Lilás do metrô chegará ao Jardim Ângela

De acordo com o secretário Jurandir Fernandes, as obras demorarão em média seis anos para serem concluídas. O tempo leva em conta a elaboração, aprovação e execução do projeto. O presidente do Metrô, Sérgio Avelleda, propôs nova reunião entre os moradores e os técnicos da companhia até o fim deste mês.

A região de M''Boi Mirim sofre com problemas na área de transporte público, e a ampliação do metrô é uma das tentativas de solucioná-los. Outra medida é a melhoria no Corredor Jardim Ângela-Guarapiranga-Santo Amaro, além da requalificação do Terminal Santo Amaro, obra que deve ser concluída ainda este ano.

A Linha 5-Lilás possui atualmente seis estações e liga Capão Redondo ao Largo Treze, mas ela já passa por um processo de expansão que a ligará à estação Chácara Klabin, onde se integrará com a Linha 2-Verde, e à estação Santa Cruz, local de integração com a Linha 1-Azul.