Em SP, M'Boi Mirim terá faixa reversível para ônibus

A decisão de criar a faixa reversível foi tomada após uma reunião na quinta-feira passada entre técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da São Paulo Transportes (SPTrans). A medida foi publicada no Diário Oficial da Cidade. Dependendo do resultado, ela vai ser implantada em outros pontos da capital, segundo a Secretaria Municipal dos Transportes.

A faixa reversível do corredor M?Boi Mirim vai funcionar no sentido centro-bairro de segunda a sexta-feira, das 6 horas às 8 horas. Os ônibus ganharam um espaço exclusivo de circulação na Estrada do M?Boi Mirim, entre a Rua José de Barros Magaldi e a Rua Amaro Velho. No total, a via segregada terá 1,5 quilômetro de extensão - tachões e grandes cilindros vão fazer a separação dos demais veículos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.