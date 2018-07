Em SP, menos mortes no primeiro Natal da Lei Seca O primeiro Natal sob a vigência da Lei Seca teve 23% menos mortes e quase 19% menos acidentes nas estradas estaduais paulistas. Por outro lado, aumentou em 58% o número de motoristas autuados por embriaguez no feriado deste ano, em relação ao mesmo período de 2007, ainda sem a nova legislação. Os 57 condutores flagrados tiveram seus carros apreendidos. ?O principal motivo da redução no número de mortes e de acidentes, sem dúvida, pode ser atribuído à vigência da Lei Seca?, afirma o tenente Cláudio Rogério Ceoloni, da Divisão de Operações do Comando do Policiamento Rodoviário. ?A esses bons resultados pode-se somar também os esforços de diversos órgãos na fiscalização efetuada no Natal nas rodovias?, complementou. De acordo com balanço da Operação Natal 2008 divulgado ontem, entre os dias 24 a 28 de dezembro foram registrados 955 acidentes nas estradas estaduais contra 1.175 no ano passado, uma queda de 19%. Foram 574 feridos contra 770 em igual período, o que representa uma queda de 25%. As mortes passaram de 44 em 2007 para 34 em 2008. Do dia 24 ao dia 28, 57 motoristas foram autuados por embriaguez, um aumento de 58% no número de casos em relação a 2007. Nesse período foram feitas 11.192 autuações por infrações de trânsito diversas. Seiscentos e noventa e oito veículos foram recolhidos por irregularidades e foram apreendidas 235 carteiras de habilitação, além de 1.912 documentos de veículos apreendidos. As informações são do Jornal da Tarde.