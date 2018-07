Em SP, metrô terá esquema especial durante o feriado

A partir de quarta-feira, o esquema diferenciado de operação comercial vai atender a população que deixará a capital pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda. As Linhas 1-Azul e 3-Vermelha aumentarão a oferta de viagens no período da noite.

Na quinta-feira, devido a Marcha para Jesus, a oferta de trens será aumentada nas Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha, em relação à frota que circula em um feriado. Na sexta-feira, a operação comercial será a mesma dos dias úteis, sem alteração no número de trens em circulação em todas as linhas. Já no sábado, a programação de trens será igual à de um final de semana normal, ou seja, 60% da frota de um dia útil.

No domingo, devido a 15ª Parada do Orgulho GLBT, a oferta de trens será aumentada nas Linhas 1, 2 e 3. O metrô também disponibilizará em algumas das estações um número maior de agentes de segurança e de funcionários nas bilheterias.

Na volta do feriado, na segunda-feira, para atender aos usuários que retornam à capital paulista, o metrô antecipará o início da operação nas Linhas 1, 2 e 3, aumentando o número de viagens oferecidas. As Linhas 1 e 3 começarão a operar às 4h, e a Linha 2 às 4h30. A Linha 5 funcionará no horário normal: a partir das 4h40.