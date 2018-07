Em SP, Mosteiro da Luz vai perder 56 árvores O Mosteiro da Luz, na região central de São Paulo, deverá perder 56 árvores, segundo a Secretaria Estadual de Cultura. O corte não será imediato. Ainda depende da aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp).