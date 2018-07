Em SP, motorista que desrespeitar pedestre terá multa

Deixar de dar a passagem ao pedestre ou a veículos não motorizados (como bicicletas) é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Os infratores são multados em R$ 191,54 e perdem sete pontos na carteira de habilitação.

Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que as multas começarão a ser aplicadas até agosto, porque o trabalho de conscientização vai ser ampliado. A campanha começou em maio, com a primeira Zona de Máxima Proteção ao Pedestre (ZMPP), na região central da capital paulista.

A segunda fase do programa será a expansão gradativa das ZMPPs para outras 13 regiões da cidade, a partir de julho. Esse processo vai ocorrer na medida em que forem contratados novos 1,4 mil orientadores de tráfego - responsáveis por segurar uma placa em formato de uma mãozinha, que tem o objetivo de impedir que motoristas avancem a faixa.

As novas ZMPPs funcionarão em áreas comerciais do Brás, Penha, Santana, Lapa, Pinheiros (na região do Largo da Batata) e também em locais movimentados do Itaim-Bibi e Jardim Paulista. As ações também vão ser feitas em corredores de ônibus - áreas de risco para pedestres -, como os da Avenida Inajar de Souza, da 9 de Julho e Rebouças. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.