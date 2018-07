Em SP, mulher guardava 2 toneladas de lixo em casa Agentes do Departamento de Controle de Vetores retiraram ontem cerca de duas toneladas de entulho do quintal da casa de uma mulher em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os agentes encheram dois caminhões com o material. Entre os objetos encontrados no local estão plásticos e ferros. A ação vai continuar hoje.