Em SP, mulher joga coquetel molotov em ex-patrão

O coquetel foi arremessado dentro do ônibus, com 34 trabalhadores, por uma ex-funcionária que atuava na equipe. Ela foi demitida ontem por desavença com Ferreira, responsável pela contratação dos trabalhadores rurais. A mulher está foragida e a Polícia Civil investiga o caso.

O incidente ocorreu por volta de 6 horas. A mulher foi para devolver os equipamentos de segurança, mas atacou o ônibus. O veículo caiu em uma vala e alguns trabalhadores tiveram que sair pelas janelas.