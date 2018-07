Em SP, mulher mantida refém pelo marido é libertada Uma mulher foi mantida refém pelo marido hoje na Rua São Jorge, na cidade de Embu, na Grande São Paulo. Após uma briga do casal, as 6h20, o homem passou a ameaçar a mulher. Ele estava armado com duas facas. A Polícia Militar foi acionada e negociou a libertação da vítima. Durante as conversas, o agressor fez cortes em um dos braços e nos próprios pulsos. A mulher foi libertada ilesa, por volta das 7h50.