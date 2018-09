Em SP, mulheres de integrantes do PCC usam escolta

Macarrão era da cúpula da facção criminosa, mas foi excluído, recentemente, sob a acusação de ter delatado chefes do grupo. Segundo suspeitas da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual (MPE), o PCC executou Neia no dia 7 de setembro, em São José dos Campos, para se vingar do marido dela. Ouvido em audiência judicial neste mês, na Vara do Júri de Presidente Prudente, Macarrão disse que muitos outros pagarão pela morte de sua mulher.

O conflito interno no PCC se agravou em 19 de março, quando Macarrão, na condição de testemunha protegida, revelou com detalhes como foi o planejamento do assassinato do agente penitenciário Denilson Dantas Jerônimo, de 36 anos, assassinado com tiros de pistola 380, em Álvares Machado, na madrugada de 3 de maio de 2009. As informações são do Jornal da Tarde.