Em SP, multa a caminhão no Morumbi começa amanhã A Prefeitura de São Paulo começa a multar amanhã caminhoneiros que passarem em dez vias do Morumbi, na zona sul de São Paulo. As ruas e avenidas passaram a ser consideradas Vias Estruturais Restritas (VER) pela Prefeitura depois que caminhoneiros começaram a usá-las como alternativa à Marginal do Pinheiros e às Avenidas Bandeirantes, Roberto Marinho e Visconde Afonso D?Escragnole Taunay, que tiveram a circulação de caminhões proibida em agosto entre 5 horas e 21 horas.